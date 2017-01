Netanyahu rejette l’invitation française à rencontrer Abbas

Bethlehem/PNN/

Le journal hébreu Haaretz a déclaré qu’Israël a rejeté l’appel de la France pour un sommet entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Paris.

Le journal a cité, selon une source officielle à Jérusalem, qu’Israël a rejeté l’appel du président français François Hollande d’organiser une rencontre entre Netanyahou et Abbas dans deux semaines à Paris dans le cadre de l’initiative de paix française.

L’officier israélien a souligné que le motif du rejet est dû au lien entre l’initiative de paix française et le sommet, sachant qu’Israël a déjà rejeté cette initiative.

Il a déclaré qu’il serait possible de tenir une réunion avec Abbas sans conditions préalables et sans faire partie de l’initiative de paix française, surpris que la France n’aie pas invité Netanyahu pour rencontrer Abbas avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE pour discuter de l’initiative ou même un mois plus tard.