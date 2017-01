Une palestinienne arrêtée à un point de contrôle au sud de Qalqilya

Qalqiliya/PNN/

Les forces d’occupation sionistes ont arrêté, ce matin, une jeune fille palestinienne à un barrage militaire près de la ville de Qalqilya (nord de Jérusalem).

La liaison militaire palestinienne a déclaré qu’une force de l’armée israélienne a arrêté une jeune fille palestinienne après avoir approché le point de contrôle militaire “Eliyahu” au sud de la ville.

La liaison palestinienne a ajouté que les soldats israéliens ont ouvert des tirs d’avertissement lorsque la jeune fille a approché le point de contrôle, puis l’ont arrêtée.

Cette fille est Nawras Ali Zamari (16 ans).

La barrière militaire “Eliyahu” est située au sud de la ville de Qalqilya et utilisée comme une voie entre la Cisjordanie occupée et les territoires occupés en 1948, et c’est la route des citoyens palestiniens à traverser pour aller se soigner, travailler dans les territoires occupés, ou visiter les prisonniers dans les prisons israéliennes.

Au cours de la dernière période, des dizaines d’exécutions ont eu lieu contre des jeunes filles palestiniennes sur les barrières ou les points de contrôle, pour avoir tenté de mettre en œuvre des attaques au couteau.