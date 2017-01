Les Palestiniens demandent de stopper la colonisation israélienne dans les terres

RAMALLAH, citant Wafa Nouvelles Agence-

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les appels israéliens à annexer de grandes parties de la Cisjordanie occupée, à la colonie de «Maale Adumim » et aux autres blocs de colonies dans les environs de la ville sainte.

Le ministère, dans un communiqué publié dimanche, a déclaré que le dernier de ces appels a été lancé par le ministre des Transports Yisrael Katz du parti “Likoud”, pour inclure des dizaines de dunum près de Jérusalem.

Le ministère a confirmé que le racisme qui domine les piliers de la coalition de droite au pouvoir en Israël, reflète l’absence de partenaire pour la paix en Israël, et la profondeur de la crise politique qui sévit en Israël.

Le ministère a appelé la nouvelle administration américaine, dirigée par le président Donald Trump d’intervenir immédiatement pour arrêter l’annexion israélienne des terres palestiniennes, et de travailler afin de parvenir à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens ainsi que construire sur les résultats de l’effort international pour lancer un processus de négociations sérieuses pour mettre fin au conflit et d’établir une paix juste entre les deux peuples.

Pour sa part, le porte-parole présidentiel Nabil Abu-Rudeina a condamné la résolution israélienne concernant la construction de 560 cellules coloniales dans les colonies de ‘Ramot’ et ‘Ramot Shlomo’.

Dans un communiqué de presse, Abu Rudeina a demandé au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’agir dans l’immédiat, à propos de la résolution 2334 ; il faut mettre un terme à la politique israélienne détruisant la solution de deux états.