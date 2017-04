Les Autorités d’occupation israéliennes a Planifié Pour élargir le bloc de colonies près de Ramallah

PNN/ Rmallah

Les autorités d’occupation israéliennes planifie d’étendre le bloc de colonies adjacentes à la ville de Ramallah. De sorte qu’il est inclus et situé en dehors du territoire des colonies du bloc de règlement «chilo», Selon la demande du Conseil régional de règlement (Benjamin).

Haaretz a cité aujourd’hui, jeudi, que les fonctionnaires du «administration civile» de l’armée d’occupation, affirmant qu’il est actuellement a recherché dans la demande d’expansion du bloc de la zone (Benjamin), et a souligné que le gouvernement israélien serait discuter de la demande en vue de l’approbation.

Les Colons de Amona ont annoncé qu’ils refusent de passer à tout colonies ,sauf colonie construits spécialement pour eux.

Les colons ont établi un avant-poste dans un aléatoire «Gaiullac Givat Zion ‘. Toutefois les autorités d’occupation a expulsé les colons de temps à autres, mais ils sont de retour dans cette région, et mettre les bâtiments mobiles. Ces colons et les colons refusent de recevoir le «Amona» et la mise en place d’une nouvelle colonie.