Une délégation américaine arrive à Tel Aviv pour étudier le transfert de son ambassade à Jérusalem

La radio publique hébreu a déclaré qu’une délégation officielle du Congrès des États-Unis, est arrivée, vendredi, à Tel Aviv, pour étudier le transfert de l’ambassade des États-Unis à la ville occupée de Jérusalem.

Pour sa part, l’adjoint d’Israël à la Knesset, Yehuda Glick a déclaré dans un post sur son compte “Facebook” que les membres de la délégation se réuniront au cours de leur visite, qui dure 24 heures, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres dignitaires pour discuter du transfert de l’ambassade à Jérusalem, des termes pratiques et politiques.

Le nouveau président américain, Donald Trump est connu pour son pro-occupation, et il a plus d’une fois déclaré qu’il a l’intention de déplacer l’ambassade américaine de la ville de Tel Aviv à Jérusalem occupée, pour affirmer que la ville sainte est la capitale de l’Etat juif, selon ses allégations.

Mais Trump, a déclaré à un journal hébreu le mois dernier, à propos de la question en disant:”Nous pensons à ce sujet, et nous verrons ce qui se passera, il n’est pas une décision facile, il a été abordé depuis des années”.

La position de Trump contraste avec les positions de la communauté internationale et les résolutions des Nations Unies, qui considèrent l’est de Jérusalem un territoire occupé, et ne reconnaissent pas les décisions sionistes qui prétendent que Jérusalem est la capitale de l’état d’occupation, et rejettent également l’activité de colonisation dans la partie occupée de Jérusalem, et jugent contraire au droit international.

Il est à noter que la majorité des ambassades des pays étrangers, y compris de l’UE, qui entretiennent des relations diplomatiques avec l’occupation, sont situés dans la ville de Tel Aviv, où la communauté internationale refuse de reconnaître l’annexion de Jérusalem occupée à l’occupation, et confirme que cette annexion est illégale et viole le droit international.

Les Palestiniens ont menacé que si l’ambassade des États-Unis soit déménagé à Jérusalem, l’OLP annulera sa reconnaissance de l ‘Etat d’Israël, ainsi que l’occupation craint de la réaction de publique palestinienne et arabe dans le cas de transfert de l’ambassade.