Le tourisme communautaire est l’un des efforts palestiniens pour développer le tourisme

Bethléem/ PNN/

Un groupe de journalistes (palestiniens et internationaux travaillant en Palestine) a organisé, en présence de Mme Rula Maayah, ministre du Tourisme et des Antiquités, un voyage de randonnée dans la Thruhike, visant à promouvoir le tourisme palestinien notamment les randonnées .

La randonnée a traversé les communautés bédouines d’Al-Rachiydah à l’est de Bethléem. En partant de Tuqu ‘en passant par Wadi Jihar jusqu’au village de Reshayda.

Le journaliste et le participant ont fait une merveilleuse randonnée dans le désert de Jérusalem, descendant dans le spectaculaire Wadi Jihar, un canyon calcaire profond qui s’enfonce dans le désert.

La Ministre du tourisme, Le ministre palestinienne du Tourisme, Rula Maayah a participé à cette randonnée avec les journalistes , Elle a déclaré « que nous espérons que ce programme contribue à l’épanouissement du tourisme palestinien ». Également , elle a exprimé son espoir que le tourisme palestinien en général se développera avec la fin de l’occupation.

Maayah a dit à PNN que le tourisme a basé sur la communauté , et c’est très important pour le secteur de tourisme en Palestine parce qu’il donnera aux touristes de partout dans le monde pour savoir plus au sujet de notre aria au sujet de notre coutelier ajoutant que le touriste verra beaucoup d’endroits qui n’auraient pas l’occasion de voir est la venue en tant que pèlerins chrétiens.

La ministre du Tourisme a déclaré qu’il est très important que les touristes se rencontrent les Palestiniens et les villageois, les communautés bédouines exprimant que ce type de tourisme avait d’excellentes chances de succès.

Le directeur de Masar Ibrahim, George Rishmawi, a parlé des dimensions économiques, politiques et sociales des familles bédouines que le programme visite. Il a également parlé de l’utilité de ce programme pour la jeunesse palestinienne et il a parlé de ses espoirs pour le Masar à l’avenir.

Rishmawi a ajouté qu’il y a des choses très importantes derrière le truisme communautaire d’abord que nous, Palestiniens, avons une histoire qui n’a pas été racontée et que les Palestiniens aiment raconter leur histoire et aiment parler aux internationaux qui leur rendent visite de notre vie sous occupation. notre nourriture et c’est un problème très important.

Le deuxième bon problème selon Rishmawi est que ce truisme communautaire fournit une source de revenus pour tant de communautés marginalisées que le tourisme leur vient pour la première fois.

Le guide touristique de Bethléem et travaillant avec Masar Ibrahim,George Jakaman, a déclaré à PNN que l’une des choses importantes dans le truisme communautaire est qu’il ouvre la voie aux touristes pour qu’ils rencontrent les Palestiniens qui visitent leur maison et sachent comment ils vivent.

L’un des hôtes des randonneurs, Abu Ismail, qui ont accueilli des randonneurs pendant 9 ans, a parlé de la façon dont le programme a aidé l’économie en fournissant des offres d’emploi aux personnes travaillant avec lui.

Abu Ismail a ajouté qu’il travaille avec Masar Ibrahim depuis de nombreuses années, qu’il a réussi à démarrer plusieurs sentiers touristiques les plus importants sur les sentiers du désert à la mer Morte où les participants peuvent voir le coucher du soleil ou le lever du soleil et nous fournissons notre invité avec une bonne cuisine traditionnelle.

Les participants au programme ont déclaré que le programme les a aidés à se familiariser avec la diversité de la vie des Palestiniens à travers les différents modes de vie des gens et la diversité environnementale qu’ils ont vécue de près en marchant d’un endroit à l’autre.

Jordi l’un des participants d’Espagne a dit à PNN que c’était très intéressant car il était situé entre l’ouest et l’est en termes de cultures et vous ne savez pas si vous pouvez trouver la dynamique dans n’importe quel endroit du monde en ajoutant que de nombreuses choses intéressantes se passent dans le monde et c’est très agréable d’être en Palestine et dans son désert, je conseille à tout le monde de venir.

Un autre participant américain dans les sentiers a dit qu’étant dans le désert rencontrant des villageois, les communautés bédouines m’ont fait voir le style de vie différent et il était très important pour elle de voir chacun d’eux ajoutant que c’était une expérience unique pour elle.

Masar Ibrahim Al-Khalil est une route culturelle de longue distance en Palestine. Le sentier s’étend sur 330 km et s’étend du village de Rummana au nord-ouest de Jénine à Beit Mirsim au sud-ouest d’Al-Haram al-Ibrahimi (mosquée Ibrahimi) à Hébron.