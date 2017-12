Maire de Bethléem: Message de Noël 2017 Message de Paix

Bethléem /PNN

Le maire de Bethléem le avocat Anton Salman, a dit que le message de Bethléem sur cette Noël sera le message d’espoir pour un avenir meilleur, aussi le message de paix, de stabilité, de liberté, d’égalité et de respect mutuel. il notant que Bethléem est le berceau du message dont le contenu a été trouvé dans l’hymne céleste ( Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ) et donc le message de Bethléem est toujours un message de paix associé à l’espoir de la paix et de la liberté et de la dignité humaine.

Lettre de Bethléem au vice-président américain

Le maire de Bethléem a révélé dans une interview avec le rédacteur en chef du Palestine News Network (PNN) Monjed Jado que la délégation du peuple et des personnalités de Bethléem, qui rencontrera le vice-président américain qui se rendra à Bethléem, se concentrera sur une question:’’ pourquoi’’ ajoutant que cette question se concentre sur la souffrance du peuple palestinien , et pourquoi notre peuple subit-il toutes ces années? Et son rejet de tous les efforts du processus de paix accepté par les Palestiniens et soulevé par le monde et pourquoi le peuple palestinien n’a pas atteint sa liberté et son indépendance comme le reste des peuples.

Salman a ajouté que Il espère que le vice-président américain et l’administration donnera des réponses a la question spéciale, Est-ce le droit du peuple palestinien d’obtenir sa liberté comme le reste des peuples ?? ou de rester sous occupation et de souffrir de la politique de cette occupation qui viole toutes les lois internationales !!

Il a souligné que le message palestinien au vice-président américain et à l’administration américaine est qu’un changement de la manière dont il est basé sur la pression sur les dirigeants palestiniens pour mettre en œuvre une vision américaine est contraire à notre costume national.

Au niveau des préparatifs des célébrations du Noël a Bethléem que la municipalité a été achevé tous les préparatifs presque pour accueillir le calendrier festif glorieux expliquant que la municipalité de Bethléem commence au mois de Novembre de chaque année sur le traitement de la maison natale de Jésus-Christ et prêt à être prêt proportionnellement à la valeur religieuse et spirituelle Historique et touristique

Il a dit que municipalité de Bethléem a commencé les préparatifs de cette année plus tôt que d’habitude donc, les choses se passent bien et naturellement, sans stress et épuisement du personnel. Il a souligné que Bethléem commencent Les événements de vacances. La première de ses activités a été l’allumage du sapin de Noël en présence du Premier ministre palestinien, Dr.Rami Al-Hamdallah.