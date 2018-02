Jénine / PNN

Jeudi soir, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté deux frères du village d’al-Arqa, au sud-ouest de Jénine.

Selon des sources locales, des soldats israéliens ont pris d’assaut la ouest du village d’Al-Arqa et ont arrêté les deux frères, Mohammed et Diaa Jamil Yahia, les deux frères, Mohammed et Diaa Jamil Yahya, ont été arrêtés poursuivis par les forces d’occupation israéliennes. et Ils se sont retirés de la scène.

Dans le même contexte, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut le village de Nazla dans la région de Yabed et ont lancé une campagne de ratissage et d’exécution de ses mécanismes dans les rues du village, provoquant des affrontements entre les jeunes hommes et les forces d’occupation.