Chef de l’opposition en République de Maurice rien ne peut justifier le tir systématique des manifestants non armés

Déclaration sur la situation en Palestine Xavier-Luc Duval, Leader du Parti Mauricien Social Démocrate , Leader de l’opposition République de Maurice :” Les évènements des derniers jours en Palestine sont très préoccupants.

Nous condamnons avec fermeté la répression et la violence exécrée par l’armée israélienne a l’encontre des manifestants à Gaza, provoquant un grand nombre de victimes civiles palestiniennes.

Nous appelons les responsables israéliens à la retenue et à la désescalade et leurs rappelons le devoir de protection des civils, en particulier des mineurs, et le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Rien ne peut justifier des tirs systématiques à balles réelles contre des manifestants pacifiques et désarmés.

Cette escalade de la violence vient au moment où les Etats-Unis, en infraction au droit international, inaugurent leur ambassade à Jérusalem et reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël. Nous nous joignons à la communauté internationale dans une position claire : le statut de la Ville Sainte aux trois religions monothéistes ne se fera qu’en négociation entre les deux parties en respect du droit international.

Il est temps d’œuvrer réellement pour une solution juste pour mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine en respect du droit international et des résolutions des Nations Unies, toutes votées par Maurice.

Nous espérons que le gouvernement et le peuple mauricien pourrons jouer un rôle confédération et bâtisseur au sein de l’Afrique et du monde pour voir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en sécurité dans des frontières internationalement reconnues, avec Jérusalem comme capitale des deux États.