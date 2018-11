La Coalition de la Flottille de la Liberté (FFC) reste extrêmement préoccupée par la situation humanitaire dans la bande de Gaza, par l’assassinat brutal de plus de 200 Palestiniens et Palestiniennes, ainsi que les graves blessures infligées par les forces d’occupation israéliennes à plus de 16 000 autres pendant la Grande Marche du Retour, et par la poursuite du blocus illégal de Gaza.

Selon les Nations unies, la bande de Gaza s’approche dangereusement au moment où elle sera totalement inhabitable. Nous exigeons une totale liberté de mouvement pour tous les Palestiniens, un accès sans restriction à leurs ressources maritimes et la levée inconditionnelle du blocus de Gaza. La Coalition de la Flottille de la Liberté prendra la mer jusqu’à ce que la Palestine soit libre

La Coalition s’est réunie à Rivas en Espagne du 9 au 11 novembre 2018 pour commencer à planifier sa prochaine mission afin de briser le blocus illégal de la bande de Gaza. Dix campagnes nationales étaient représentées. C’était la première rencontre physique de la Coalition depuis la fin de notre mission de mai à août 2018: Pour un avenir de Justice pour la Palestine (For a Just Future for Palestine). Nous continuons à engager celles et ceux qui nous soutiennent à exiger qu’Israël restitue les 114 boites de matériel médical destinées à nos partenaires à Gaza (voir ici et signer notre pétition).

Ont participé à cette rencontre des membres de Rumbo a Gaza (Espagne), Ship to Gaza – Norvège, Ship to Gaza -Suède, US Boat to Gaza, Bateau canadien pour Gaza, IHH (Turquie), International Committee for Breaking the Siege of Gaza, Kia Ora Gaza (Nouvelle-Zélande / Aotearoa), MyCARE (Malaisie), ainsi qu’une représentante d’Afrique du Sud et une délégation du Portugal.

La FFC a adopté le plan stratégique ci-dessous, qui met l’accent sur les enfants et les jeunes de Gaza:

1. La Flottille de la Liberté reprendra la mer pour briser le blocus illégal de la bande de Gaza. Le planning est déjà en préparation.

2. La FFC organisera une Semaine d’Activités internationale pour Gaza en octobre 2019.

3. Celles et ceux qui soutiennent le Flottille seront invités à participer à de nombreuses activités régionales d’éducation et de sensibilisation afin de participer à la Flottille, qui commenceront bientôt.