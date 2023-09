Les Palestiniens sont en colère contre la décision du ministre israélien de réduire les visites des prisonnier

Bethléem/PNN/

Qaddura Fares, le président de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens, a vivement condamné la décision prise par le ministre israélien raciste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de réduire les visites familiales aux prisonniers palestiniens dans les centres de détention israéliens à une fois tous les deux mois au lieu d'une fois par mois.

Dans un communiqué de presse, Fares a déclaré que la décision de Ben-Gvir fait partie d'une "approche raciste et vindicative visant à nuire aux prisonniers et à leurs familles. Cette décision porte atteinte aux droits fondamentaux des prisonniers palestiniens, en violation flagrante des lois israéliennes et des normes juridiques internationales."

Fares a souligné que la décision de Ben-Gvir est motivée par le désir de faire souffrir les prisonniers et leurs familles, transformant leurs conditions de vie en un champ de bataille politique et un défi à la volonté du peuple palestinien. Il a noté que le peuple palestinien ne se rendra pas à ces tactiques et n'abandonnera pas les prisonniers dans leur lutte pour la dignité et les droits.

"Le ciblage continu de nos prisonniers par Israël sera le point central de la prochaine confrontation avec l'occupation israélienne, avec la participation de toutes les factions, forces et institutions palestiniennes derrière la cause des prisonniers", a déclaré Fares.

Il a affirmé que cette position unie "viendra finalement à bout de cette approche dangereuse et fasciste, motivée par un sentiment d'échec et de frustration de la part de Ben-Gvir, qui n'a pas pu tenir les promesses faites lors de sa campagne électorale."

De son côté, Hussein al-Sheikh, secrétaire général du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré que les mesures racistes annoncées par le ministre du Cabinet israélien raciste, Ben-Gvir, à l'encontre des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes risquent de déboucher sur des situations explosives.

"Cela nécessite une rétractation immédiate de ces décisions et l'intervention directe des organisations internationales de défense des droits de l'homme et de la Croix-Rouge internationale", a déclaré l'officiel de l'OLP dans un tweet.

Le vice-président de la Société des prisonniers, Abdullah Al-Zghari, a mis en garde contre la décision du ministre fasciste (Ben Gavir) d'interférer dans le système des visites familiales aux prisonniers et de les réduire. Il a souligné que cette décision intervient alors que l'occupation continue de priver des milliers de membres de familles de prisonniers de leurs visites pour des motifs de sécurité.

Al-Zghari a déclaré aujourd'hui que les prochaines étapes du mouvement des prisonniers seront annoncées pour faire face à cette décision, affirmant que le mouvement des prisonniers, basé sur l'unité, est prêt à reprendre sa lutte continue contre les politiques et les mesures du gouvernement d'occupation.

Al-Zghari a insisté sur le fait que ces mesures dans leur ensemble mèneront à une confrontation ouverte avec les prisonniers, après plusieurs rounds de combats menés par le mouvement des prisonniers au cours de la période précédente, surtout depuis que Ben Gavir a annoncé son intention de priver les prisonniers de chaînes de télévision et d'interférer avec les structures organisationnelles des prisonniers, dans le cadre de ses menaces incessantes.

Il a souligné que le gouvernement d'occupation israélien fasciste insiste sur l'utilisation de la question des prisonniers pour gagner la faveur du public israélien et pour sortir de sa crise actuelle en imposant davantage de lois et de décisions racistes et vindicatives.

Il a souligné que depuis que le gouvernement fasciste a pris le pouvoir, il a cherché à imposer une nouvelle réalité dans les prisons. Cependant, les prisonniers ont réussi, grâce à leurs outils de lutte, à imposer un état de confrontation continue contre ce que ce gouvernement a cherché à faire, en particulier les mesures annoncées par le fasciste Ben Gavir.