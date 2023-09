Célébration de l'Art Palestinien : Les Jeunes Artistes Brillent dans le Concours 'Imaginez la Liberté'

Bethléem / PNN -

L'hôtel entouré par le mur a annoncé les résultats de sa cinquième compétition artistique visant à encourager les jeunes artistes, qui se déroule sous le slogan "Imaginez la liberté". Quatre artistes ont remporté les trois premiers prix, deux d'entre eux se partageant équitablement le troisième prix.

Le premier prix a été attribué à Jihad Jarbou, un artiste de Gaza qui n'a pas pu participer à la cérémonie de remise des prix de la compétition qui s'est tenue à l'hôtel entouré par le mur. La deuxième place est revenue à Sabreen Markar de Bethléem, tandis que la troisième place a été partagée entre Alaa Al-Baba du camp de Jalazone à Ramallah et Bashar Nistass.

L'annonce des gagnants de la compétition a eu lieu en présence de plusieurs artistes palestiniens de renom, de membres du comité spécial de jugement, dont l'artiste Suleiman Mansour, Nabil et Taysir Barkat, le conservateur de l'exposition George Al-Ama, le directeur de l'hôtel entouré par le mur, Wisam Salasaa, et un grand nombre de jeunes artistes et de leurs familles.

Au début de l'annonce des gagnants, Salasaa a accueilli le public et a discuté des détails de la compétition, devenue une tradition annuelle à l'hôtel et à l'exposition, contribuant à dynamiser la scène artistique en général et à encourager les jeunes artistes en Palestine. Il a mentionné que la compétition avait initialement attiré près d'une centaine de jeunes artistes dans ses premières étapes, puis a été réduite à vingt tableaux par le comité de jugement. L'exposition de la compétition a été ouverte, et le vote du public a été initié pour les tableaux. Les tableaux gagnants ont ensuite été sélectionnés par le comité de jugement, en tenant compte du pourcentage de votes aux côtés des décisions du comité technique.

Salasaa a également mentionné que l'exposition a réussi à vendre la moitié des tableaux exposés à la compétition à des prix très intéressants pour les visiteurs étrangers et locaux. Cela est significatif car cela contribue à stimuler l'économie des jeunes artistes et les encourage à poursuivre leurs activités artistiques. Il a également souligné que l'exposition des jeunes artistes de Gaza avait réussi à vendre de nombreuses œuvres exposées au profit des artistes.

Salasaa a remercié le conseil d'administration de l'hôtel et de l'exposition pour leur soutien constant et leur présence. Il a souligné l'importance de la collaboration et a annoncé les quatre gagnants, dont deux ont partagé la troisième place. Il a exprimé sa tristesse pour l'absence d'artistes de Gaza en raison des restrictions imposées par l'occupation.

De son côté, George Al-Ama, le conservateur de l'exposition et l'un des membres du comité de jugement, a déclaré que le processus de sélection était très difficile car les vingt tableaux étaient de haute qualité. La participation au vote était également très élevée, avec environ 1500 participants, incitant le comité de jugement à se concentrer sur la valeur et le contenu des tableaux et leur adéquation avec le thème de la compétition.

Al-Ama a révélé un choc positif parmi les membres du comité de jugement en raison du haut niveau d'artisme affiché par les jeunes artistes. Cela reflète la capacité de notre peuple à cultiver de jeunes artistes prometteurs, hommes et femmes.

Pour sa part, le célèbre artiste palestinien Suleiman Mansour a déclaré que la compétition artistique à l'hôtel entouré par le mur revêt une grande importance car elle a insufflé de la vie dans la communauté artistique. Elle a favorisé un esprit de compétition positif parmi les jeunes artistes, leurs admirateurs et les amateurs d'art, comme en témoigne la forte participation des votants.

Suleiman a souligné que cette compétition a créé un pont entre les générations en mettant en avant des artistes sur cinq ans, contribuant ainsi au développement des jeunes artistes. Il a exprimé sa gratitude à tous pour leur présence et leur soutien au mouvement artistique, avec une reconnaissance particulière à la direction de l'hôtel entouré par le mur.

Nabil Anani, un autre membre du comité de jugement, a commenté que la compétition revêt une grande importance car elle cible les jeunes artistes. Il a noté que les artistes seniors soutiennent les jeunes artistes grâce à cette compétition après avoir examiné leurs œuvres d'art et découvert les talents émergents.

Anani a souligné que bien que quatre artistes aient remporté des prix, de nombreux autres possèdent des compétences et une créativité exceptionnelles qui doivent continuer à être encouragées. L'accent est mis sur

En revanche, l'artiste Taysir Barkat a déclaré que la culture et l'art reflètent les sociétés dont ils émergent. Il a souligné que la culture et l'art continuent de prospérer dans la société palestinienne malgré les circonstances politiques difficiles en Palestine. Il a souligné que la culture révèle l'esprit du peuple et sa capacité à contribuer.

Barkat a exprimé sa fierté envers cette nouvelle génération d'artistes qui porteront le flambeau, progresseront et créeront. Il a également exprimé sa joie d'avoir des institutions qui soutiennent et embrassent ces talents.

L'artiste Sabreen Markar, qui a remporté la deuxième place dans la compétition, a exprimé dans une interview avec Palestine News Network (PNN) sa grande joie d'avoir remporté la deuxième place dans la compétition, qui était d'un niveau très élevé. Elle a déclaré qu'elle est fière que son œuvre ait été choisie parmi les entrées de haute qualité. Le thème de la compétition était "Imaginez la liberté", et lorsqu'elle a décidé de participer, elle a réfléchi au concept de la liberté. Elle a expliqué que la liberté revêt une importance particulière en Palestine, où les mesures d'occupation israéliennes la restreignent avec des murs, des barrières et des frontières. C'est pourquoi elle a choisi de représenter la Terre, symbolisant l'idée de faire le tour de celle-ci pour se faire une idée de l'ampleur de l'oppression d'Israël sur la liberté.

D'autre part, l'artiste Bashir Anistass de Bethléem, qui a remporté la troisième place dans la compétition, a exprimé sa gratitude à la direction de l'exposition et à l'hôtel entouré par le mur pour leurs efforts.

Il a également remercié le comité de jugement de la compétition pour sa gestion. Il a expliqué que sa participation était motivée par son désir de s'aligner sur le thème de la compétition. Il a choisi de représenter un sentiment de liberté intérieure, en s'éloignant des contraintes de la vie dues à l'occupation. Il a souligné l'importance de rompre avec la zone de confort pour pouvoir s'exprimer.

Il a ajouté que se libérer des contraintes internes peut entraîner de la douleur, mais malgré cette douleur, il est nécessaire de comprendre le concept de la liberté, en commençant par nous-mêmes, puis en luttant pour se libérer des contraintes matérielles dans la vie.

En fin de compte, les gagnants des prix en espèces ont été annoncés, avec la direction de l'hôtel attribuant 5 000 shekels au premier lauréat, 3 000 shekels au deuxième lauréat et 1 000 shekels au troisième lauréat.