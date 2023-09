Massacre de Sabra et Shatila : Un Crime Atroce Sous l'Œil de l'Armée Israélienne

Bethlehem/PNN/

Il y a quarante et un ans, le 16 septembre 1982, sous la couverture et le soutien de l'armée israélienne envahissante sous le commandement d'Ariel Sharon, des milices libanaises pro-israéliennes ont pénétré dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila assiégés à Beyrouth et ont commis l'un des massacres les plus horribles de l'histoire moderne.

Après trois jours de pogroms dans les deux camps, sous les yeux de l'armée israélienne, plus de 4 000 personnes, la plupart d'entre elles des réfugiés palestiniens - des hommes âgés, des femmes et des enfants - ont été massacrées de sang froid chez elles et dans les rues.

La veille du massacre, le 15 septembre, l'armée israélienne a assiégé les deux camps de réfugiés, devenus sans défense après le départ en août des combattants palestiniens du Liban en exil, dans le cadre d'un accord négocié par les Américains.

Selon l'accord, une force multinationale composée de forces américaines, italiennes et françaises devait assurer la protection des camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth, assiégés par l'armée israélienne, pour s'assurer que les réfugiés civils ne seraient en aucun cas blessés.

Néanmoins, les forces américaines se sont retirées le 10 septembre, les Italiens le lendemain et les Français le 13 septembre, presque 10 jours avant la fin officielle de leur mandat, laissant les camps totalement vulnérables à un moment où tous les signes indiquaient qu'un massacre pouvait avoir lieu par les milices libanaises pro-israéliennes et avec la protection et la collaboration de l'armée israélienne après avoir attaqué la capitale libanaise, Beyrouth, malgré l'accord conclu sous l'égide américaine stipulant que l'armée israélienne ne pénétrerait pas à Beyrouth après le départ des combattants palestiniens.

Après le siège des deux camps le 15 septembre, l'armée israélienne a illuminé le ciel avec des fusées éclairantes pendant que des milices libanaises armées entraient dans les camps à travers les lignes de l'armée israélienne et procédaient à tuer tout le monde sur leur passage, que ce soient des personnes âgées, des femmes, des enfants ou des nourrissons. Elles ont également pénétré dans l'hôpital du camp et tué infirmières, médecins et patients qui ont réussi à échapper au massacre.

Pendant trois jours, sous le regard de l'armée de Sharon, les milices ont continué leur pogrom jusqu'à ce que la nouvelle du massacre fuite du camp et que les horribles images des morts soient diffusées dans le monde entier avant que la pression ne soit exercée sur Israël pour arrêter les milices.