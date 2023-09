Quatre martyrs et 30 blessés lors de l'agression sauvage sur le camp de réfugiés de Jénine...

Jénine / PNN / Rapport de Monjed Jadou

Quatre jeunes Palestiniens ont été martyrisés et environ trente autres citoyens palestiniens ont été blessés par les tirs des forces d'occupation israéliennes lors de leur incursion dans le camp de Jénine mardi soir.

Les sources du camp de Jénine ont identifié les individus martyrisés aujourd'hui comme étant les combattants de la résistance Raafat Khmeisah et Mahmoud Al-Saadi, ainsi que Mahmoud Ararawi, âgé de 24 ans.

Les sources ont déclaré dans le camp de Jénine que le nombre de martyrs à Jénine s'élève à quatre aujourd'hui, y compris Atta Musa de la ville de Marka à Jénine, succombant à ses blessures de la nuit dernière.

Des affrontements violents ont éclaté lorsque les forces israéliennes ont rapidement envahi le camp, engageant des confrontations avec une unité secrète renforcée par des dizaines de véhicules, de bulldozers, d'hélicoptères et de drones. L'un des drones a été détoné à un endroit précis dans le camp.

Les forces d'occupation ont assiégé le domicile d'un fugitif des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire armée du mouvement Fatah, bombardant et affrontant violemment la résistance.

Les sources médiatiques dans le camp de Jénine ont confirmé que les bombardements ont visé les mosquées et les maisons, causant d'importants dégâts et des incendies.

Les mêmes sources ont indiqué que les forces d'occupation ont réussi à arrêter deux jeunes hommes, alors que des rapports font état de la survie du chef recherché des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, Mohammed Abu Al-Baha, dans l'opération.

Le ministère palestinien de la Santé avait précédemment annoncé de graves blessures causées par des balles israéliennes réelles, atteignant l'hôpital gouvernemental de Jénine, aux côtés de plusieurs autres blessés parmi les citoyens palestiniens dans le camp de Jénine.

Selon le ministère de la Santé, deux personnes ont été martyrisées et douze autres ont été gravement blessées, parmi les 15 victimes transportées à l'hôpital gouvernemental de Jénine.

Des témoins ont signalé des affrontements armés intenses se déroulant à Jénine avec les forces d'occupation israéliennes, qui ont infiltré le camp par plusieurs axes.

Des sources locales ont déclaré : « Des renforts militaires israéliens, accompagnés d'un bulldozer, se dirigent vers le camp de Jénine, où les forces d'occupation assiègent la maison d'un des fugitifs. »

Les mêmes sources ont révélé que l'armée d'occupation a déployé des tireurs d'élite sur les toits des bâtiments dans le camp de Jénine.

Les forces d'occupation ont lancé un missile guidé vers la maison du prisonnier libéré Mohammed Abu Al-Baha, un chef des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, une faction du Fatah, à Jénine.

Des témoins et des sources locales ont confirmé que la situation à l'intérieur du camp est extrêmement difficile, affirmant que l'armée d'occupation empêche l'arrivée des véhicules ambulanciers pour transporter les blessés.

Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, ont déclaré que ses combattants ont pris l'initiative contre les unités spéciales israéliennes et les ont affrontées courageusement, faisant exploser un engin explosif dans un véhicule appartenant à l'armée lors de l'invasion du camp de Jénine. Ils ont également ouvert le feu sur les soldats occupants alors qu'ils cherchaient à les chasser du camp.

La présidence palestinienne a condamné les crimes de l'occupation contre les Palestiniens à Jénine, Gaza et divers gouvernorats palestiniens. Nabil Abu Rudeineh, porte-parole officiel de la présidence palestinienne, a déclaré que l'agression israélienne en cours contre notre peuple à Gaza, Jénine et d'autres villes palestiniennes allait apporter la violence et l'escalade dans toute la région.

Il a ajouté que les meurtres quotidiens continus de notre peuple, le dernier en date étant à Jénine et à Gaza, entraînant le martyre de trois citoyens et la blessure de dizaines d'autres, sont la responsabilité des autorités d'occupation, poussant les choses vers une confrontation globale dont personne ne peut supporter les conséquences.

Il a déclaré : « L'administration américaine doit réaliser que la région est au bord de l'explosion en raison de l'agression israélienne en matière de meurtres, de destruction et de vol de terres. L'administration américaine doit intervenir immédiatement pour arrêter cette folie israélienne avant que les choses n'atteignent le stade de l'explosion dont tout le monde paiera le prix. »

Le Hamas a également condamné l'agression contre Jénine mardi soir, la qualifiant d'agression israélienne barbare contre le camp de Jénine.

Le mouvement a déclaré dans un communiqué que les Brigades Al-Qassam, ainsi que les Brigades Al-Aqsa et la Brigade de Jénine, ont découvert une force sioniste spéciale qui s'était infiltrée dans le camp de Jénine et les a engagées dans des affrontements directs avec des fusils automatiques. Ils ont également fait exploser plusieurs puissants engins explosifs, causant de multiples blessures parmi les forces d'occupation envahissantes dans le camp.

Du côté israélien, la chaîne 12 a rapporté que l'armée d'occupation avait lancé une attaque de drone suicide à Jénine.

Selon le journaliste israélien Shai Levi, une force secrète "Duvdevan" et des soldats de l'unité "Sayeret Golani" et du prétendu "Garde-frontière" ont participé à l'opération dans le camp de Jénine.

"Les sources de l'occupation ont indiqué que l'armée mène une opération militaire à Jénine, avec la participation de l'unité Duvdevan, l'unité d'éclaireurs Golani, la Garde frontalière. L'opération se concentre sur deux points : le premier autour de la maison où se retranche l'un des fugitifs, et le second au point où les militants se concentrent et ouvrent le feu en direction des forces.

La chaîne 12 israélienne a signalé que la maison encerclée et prise en charge par les forces de sécurité dans le camp de Jénine appartient au commandant des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, affiliées au mouvement Fatah présidé par le président palestinien Mahmoud Abbas.

La chaîne 12 israélienne, citant un responsable de la sécurité, a également déclaré que ses forces avaient arrêté l'un des principaux activistes à Jénine.

Les sources israéliennes ont ajouté, citant le porte-parole de l'armée d'occupation, que des drones de type "Ma'oz" avaient frappé le camp de Jénine.

Les sources israéliennes ont déclaré que l'armée d'occupation poursuit ses tentatives pour retirer un bulldozer sous une forte couverture de feu, après qu'il ait été désactivé par un engin explosif aux abords du camp de Jénine.

La radio de l'armée israélienne a confirmé l'explosion d'un engin explosif dans un véhicule militaire appartenant à l'armée dans le camp de Jénine.

Les sources israéliennes ont affirmé que le ministre de l'armée, Yoav Gallant, supervisait et était en contact permanent avec le chef d'état-major et le chef du Shin Bet pour connaître les détails de l'opération militaire et qu'il était informé des détails de l'opération en cours à Jénine.

Le journaliste israélien Amir Bohbot a déclaré que l'opération à Jénine était terminée, où deux membres du Jihad ont été arrêtés et 15 personnes ont été blessées.

De son côté, le correspondant de la chaîne Reshet Kan, Roi Sharon, a souligné que les affrontements à Jénine, avec cette intensité et la detonation d'un engin explosif dans un véhicule et sa désactivation, indiquent clairement que l'opération étendue il y a un mois et demi n'a pas réalisé de réalisations opérationnelles significatives."