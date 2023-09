"Cri financier de l'UNRWA : Appel urgent pour les réfugiés palestiniens

Jérusalem / PNN /

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré qu'elle ne pourra maintenir que ses services de base essentiels pour les réfugiés palestiniens jusqu'à la fin de septembre et d'octobre, compte tenu des engagements pris lors de la conférence de vendredi.

Dans un communiqué de presse publié samedi, l'UNRWA a affirmé qu'elle continuerait ses efforts pour mobiliser le financement nécessaire afin de maintenir ses services jusqu'à la fin de l'année.

La Jordanie et la Suède ont accueilli une réunion ministérielle de haut niveau pour soutenir les réfugiés palestiniens et l'UNRWA en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en présence du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

Les États membres ont réitéré leur fort soutien politique à l'agence et exploré des moyens de briser l'impasse menaçant sa capacité à fournir des services essentiels aux réfugiés palestiniens dans la région, selon un communiqué de l'UNRWA reçu par "Donia Al-Watan".

Ils ont déclaré que les généreux engagements pris par de nombreux États membres contribueraient au budget principal de l'UNRWA, utilisé pour des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé, ainsi que pour ses réponses d'urgence à plusieurs crises dans la région.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré lors de la réunion : "Je suis très fier du travail de l'UNRWA, qui est une bouée de sauvetage pour des millions de réfugiés palestiniens, mais je suis très préoccupé par son avenir."

Il a ajouté que les besoins continuent de croître, mais que les fonds restent stagnants ou diminuent, soulignant que "maintenir l'UNRWA est dans notre intérêt collectif et notre responsabilité collective."

Le Commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré : "Ce dont nous avons urgemment besoin, c'est d'une solution politique juste pour les réfugiés palestiniens, dont la situation demeure l'une des crises de réfugiés les plus anciennes et non résolues au monde."

Il a ajouté : "Bien que nous saluions les engagements pris lors de cette réunion, j'appelle nos partenaires à donner la priorité à la protection des droits des réfugiés palestiniens et à aborder la question de la durabilité de l'UNRWA."

L'UNRWA a appelé ses partenaires à fournir de toute urgence des fonds suffisants cette semaine et à déplacer le focus de la situation financière de l'agence vers la durabilité de l'agence et le droit des réfugiés palestiniens à une vie digne.