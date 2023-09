Al-Fasfous, toujours en grève de la faim, sa vie est en péril

Ramallah / PNN/

Le prisonnier palestinien Kayed Al-Fasfous, ayant 34 ans, de la ville d’Hébron, poursuit sa grève de la faim depuis 52 jours consécutifs, en protestation contre sa détention administrative (sans inculpation ni procès).

Le club du prisonnier palestinien a mis en lumière que l’occupation israélienne poursuit son refus de répondre aux demandes du détenu administratif Kayed Al-Fasfous, de 34 ans, de la ville d’Hébron, qui est en grève de la faim depuis 52 jours, en protestation contre sa détention administrative.

Dans un communiqué de presse publiee aujourd'hui, le club du prisonnier a revelee que l’administration pénitentiaire poursuit son refus de répondre aux demandes du prisonnier Al-Fasfous, qui a été transféré de la prison de Néguev à celle d’Askalan, dans le cadre des mesures abusives commises contre le prisonnier, pour le harceler.

Il a ajouté que le processus de transfert de Fasfous, après avoir dépassé les 50 jours de grève, dans des cellules de prison, au lieu d'un hôpital civil, est un message selon lequel l'occupation poursuit un processus systématique de vengeance contre lui.

Al-Fasfous souffre d’un état de santé très critique, notant qu’il a été arrêté de nouveau, le 2 mai 2023, et il est un ex-prisonnier qui avait déjà passé 7 ans de captivité.

En outre, il a entamé une grève de la faim en juin dernier, pendant 9 jours et une autre grève de 131 jours, en 2021.

Al-Fasfous est père d’une enfante et ses frères ont été tous détenus administrativement : Hasan, de 37 ans, Khaled de 35 ans, Akram de 39 ans et Hafez de 40 ans.

Il y a 1264 détenus administratifs, y compris 20 enfants et 4 femmes, croupissent actuellement dans les prisons de l’occupation et n’ont pas le droit d’avoir un procès, à cause de la politique abusive de détention administrative.