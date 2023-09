"Des soldats israéliens forcent des femmes palestiniennes à se déshabiller lors d'une descente à Hébron

Hebron/PNN/

Dans un incident choquant, deux soldates israéliennes masquées, armées et accompagnées d'un chien dressé à l'attaque, auraient contraint cinq femmes palestiniennes à Hébron à se déshabiller complètement à l'intérieur de leur domicile. L'incident s'est déroulé lors d'une opération militaire, selon Haaretz, le journal hébreu.

Haaretz a rapporté que les deux soldates israéliennes, masquées et armées, ont confronté les femmes palestiniennes à Hébron, une ville située dans le sud de la Cisjordanie, obligeant chaque femme, y compris une mère et sa fille, ainsi que trois épouses de ses fils, à retirer leurs vêtements une par une. Les femmes ont ensuite été contraintes de marcher nues devant les soldats et certains membres de la famille après une réunion entre les femmes et les membres de la famille palestinienne.

Selon les femmes palestiniennes, les soldates ont menacé de lâcher le chien d'attaque sur elles si elles ne se conformaient pas à leurs demandes. Il est à noter que les Palestiniens masculins ont été soumis à des fouilles corporelles mais n'ont pas été contraints de se déshabiller.

Cet incident s'est produit lors d'une opération militaire visant le bâtiment d'une famille palestinienne le 10 juillet de cette année, suite à des renseignements indiquant la présence d'armes. Le bâtiment abritait 26 personnes de la même famille, dont 15 enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans.

Haaretz a rapporté que la descente a eu lieu vers 1h30 du matin, impliquant environ 50 soldats israéliens, accompagnés d'au moins deux chiens. Les soldats sont entrés dans les maisons, réveillant les occupants avec des faisceaux de lampe de poche, frappant aux portes et menaçant de les défoncer.

Les membres de la famille ont déclaré à Haaretz que “la plupart des soldats étaient masqués, seuls leurs yeux étaient visibles, et l'un d'entre eux, qui semblait être l'officier responsable, portait un pantalon militaire et une chemise à manches courtes (décontractée).”

Les femmes ont raconté comment elles étaient prises une par une dans une pièce pour enfants, forcées de se déshabiller complètement devant des enfants effrayés qui venaient d'être réveillés, et comment l'une des soldates avait approché le grand chien agressif si près d'elle qu'il avait touché son corps tout en exigeant qu'elle se déshabille. Les enfants criaient de peur en voyant les femmes trembler en obéissant aux ordres des soldats.

Les soldats ont détenu tous les membres de la famille dans deux pièces séparées, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes et les enfants. Ils ont été empêchés de faire du bruit, tandis que certains soldats montaient la garde aux portes.

Les soldats ont quitté la maison vers 5h30 du matin, après avoir arrêté le fils aîné de la famille. Après leur départ, la famille a découvert la disparition d'un sac contenant des bijoux en or, que le plus jeune fils avait acheté pour son prochain mariage, d'une valeur d'environ 40 000 shekels (environ 11 000 dollars), selon Haaretz.

La famille a déposé plainte auprès de la police dans la colonie de "Kiryat Arba", où on leur a dit qu'aucun vol n'avait été commis, mais ils ont insisté sur le fait qu'un vol avait eu lieu. La police les a ensuite appelés pour récupérer les bijoux le lendemain, expliquant que "les soldats les avaient confondus avec un sac de balles".

De plus, la famille a prétendu avoir perdu de l'argent qu'elle n'a jamais récupéré.